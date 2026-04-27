Un’amica di Pamela Genini ha espresso dubbi sulla presenza costante di Francesco Dolci nelle sue ultime uscite, affermando che tra loro era solo un’amicizia. Inoltre, si parla di un investimento di circa 400.000 euro effettuato da Dolci per Genini. La donna ha anche riferito che, recentemente, i rapporti tra i due si sono ridotti a una semplice amicizia, senza ulteriori coinvolgimenti.

Proseguono le indagini, così come le testimonianze, per capire chi è stato a profanare la tomba di Pamela Genini e perché. L’ultimo contributo arriva da un’amica della 29enne, secondo cui l’ex fidanzato Francesco Dolci a volte era “troppo presente”. Stando al racconto della ragazza poi “la persona che ha tagliato la testa di Pamela è una persona che ha fatto fatica a vivere il distacco”. L’amica Pamela Genini dai carabinieri A La vita in diretta ha parlato Elisa, un’amica di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano nel novembre 2025. “Pamela era il sole, era vitalità ed eleganza”, ha detto la ragazza, convocata dai carabinieri per parlare di Pamela.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, i dubbi dell'amica su Francesco Dolci "troppo presente" e quei 400.000 euro spesi per lei

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