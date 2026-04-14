Oggi si sono svolti numerosi interrogatori legati al caso della tomba di Pamela Genini, coinvolgendo l’ex Francesco Dolci e i genitori della vittima. Le autorità hanno ascoltato le parti interessate in merito alla profanazione e al corpo decapitato ritrovato nel cimitero. La giornata di indagini si è concentrata sulla raccolta di elementi utili a chiarire le circostanze dell’accaduto.

Una lunga giornata di accertamenti ha segnato un possibile punto di svolta nel caso della profanazione della tomba di Pamela Genini. Nel pomeriggio del 13 aprile, l’imprenditore ed ex fidanzato della Genini Francesco Dolci e i suoi genitori, sono stati convocati presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Bergamo, dove sono stati interrogati per diverse ore, fino a tarda sera. Non si è trattato di un interrogatorio con accuse formali, ma di audizioni come persone informate sui fatti. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione ogni dettaglio utile a chiarire cosa sia accaduto nelle ore in cui qualcuno ha aperto la tomba della giovane e ha mutilato il cadavere, arrivando a decapitarlo e portando via la testa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci e i genitori sotto interrogatorio: il giallo della tomba profanata e del corpo decapitato

Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da...

Tomba di Pamela Genini profanata poco dopo la tumulazione, Francesco Dolci si difende dalle accuse della mammaProseguono le indagini sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, con l’attenzione che si concentra su una possibile azione esperta e rapida.