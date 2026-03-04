Immacolata restyling da 2 milioni di euro per il teatro Greppi | Sarà spazio vivo e aperto alla città

Il teatro Greppi di Bergamo sta per essere sottoposto a un restyling da due milioni di euro, con l’obiettivo di trasformarlo in uno spazio vivace e accessibile alla città. L’intervento, che si svolge in un cantiere aperto, combina elementi di cultura, fede e comunità, rappresentando un progetto di recupero che coinvolge vari aspetti della vita locale. La ristrutturazione avviene nel periodo dell’Immacolata.

La ristrutturazione dello spazio si concluderà a dicembre 2026: in oratorio una serata di ringraziamento per i sostenitori del progetto. Carnevali: "Un motore culturale e di crescita" Bergamo. Poco alla volta il 'piccolo Donizetti' rinascerà all'interno di un cantiere che unisce cultura, fede e comunità: i tre pilastri che caratterizzano l'operazione di recupero. Nella prima serata di martedì 3 marzo un centinaio di persone si sono ritrovate all'Oratorio dell'Immacolata per ringraziare i sostenitori del progetto di restyling del Teatro Greppi. Il teatro è chiuso dal 2019 per ragioni di sicurezza: per ristrutturare la struttura è già iniziato un intervento da 2 milioni di euro che garantirà la riapertura dello spazio culturale entro dicembre 2026.