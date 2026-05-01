Pallanuoto femminile Italia sconfitta dalla Grecia all’esordio nella Division 1 di World Cup

All’esordio nella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile, la squadra italiana ha perso contro la Grecia a Rotterdam, nei Paesi Bassi. La partita si è conclusa con il punteggio di 15-11 a favore delle elleniche, che sono attualmente detentrici del titolo mondiale. La gara ha segnato l’inizio del torneo per entrambe le nazionali nel Gruppo B.

Si apre in maniera amara per l’Italia la Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, all’ esordio nel Gruppo B, il Setterosa cede alle detentrici del titolo della Grecia, con le elleniche che si impongono con il punteggio di 15-11. Greche in testa a quota 3 con i Paesi Bassi, azzurre ferme al palo con l’Australia. Nel primo quarto botta e risposta in avvio tra Plevritou e Bettini, poi le elleniche tornano avanti con la rete in superiorità di Siouti, ma Ranalli replica a metà periodo per il 2-2. Nuovo vantaggio greco con Plevritou, ma Bianconi pareggia subito. Myriokefalitaki sigla in 6 contro 5 il 4-3 con cui si arriva alla prima pausa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, Italia sconfitta dalla Grecia all’esordio nella Division 1 di World Cup Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World CupNegli occhi c’è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pallanuoto femminile, le convocate del Setterosa ai raggi X per la World Cup; Pallanuoto femminile, inizia l’era Mirarchi in World Cup. Gruppo quasi identico: si lavorerà su mentalità e collettivo; Pallanuoto, la Pro Recco cede al Ferencvaros ma resta prima nel girone dei quarti di Champions League; Rugby femminile: l’Italia ospita la Scozia per la prima vittoria nel Sei Nazioni. Pallanuoto femminile, Italia sconfitta dalla Grecia all’esordio nella Division 1 di World CupSi apre in maniera amara per l'Italia la Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: a Rotterdam, nei Paesi Bassi, all' esordio nel Gruppo ... oasport.it Pallanuoto femminile, in World Cup vincono all’esordio Paesi Bassi e Stati UnitiLa World Cup di pallanuoto femminile si è aperta oggi a Rotterdam, nei Paesi Bassi: in attesa del match dell'Italia contro la Grecia che questa sera ... oasport.it A Golfo Aranci la World Cup in acque libere Si parte con la 10 km maschile Leggi l’articolo: https://sardegnanotizie24.it/a-golfo-aranci-la-world-cup-in-acque-libere/ - facebook.com facebook Ci stiamo scaldando per la FIFA World Cup™! Chi altro sta contando i giorni #LenovoFIFA #FIFAWorldCup x.com