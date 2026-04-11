Pallanuoto Croazia ad un punto dalle Finals di World Cup La Grecia schianta l’Ungheria
La seconda giornata della fase a gironi della Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile si svolge ad Alessandropoli, in Grecia. La nazionale croata si trova a un punto dalla qualificazione alle Finals, mentre la Grecia ha battuto nettamente l’Ungheria. Le partite non hanno ancora determinato le posizioni definitive né per l’accesso alle finali, né per il primato nel girone.
La seconda giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, non consegna ancora verdetti definitivi, né nella corsa all’ultimo posto per le Finals, né nella lotta per il primo posto. Nel Girone C, composto dalle quattro squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase, la Spagna infligge all’Italia la prima sconfitta, imponendosi per 16-12, e stacca gli azzurri in classifica. Il Settebello viene agganciato dalla Grecia, che a sua volta si vendica con l’Ungheria, battendo i magiari per 16-10. Nel Girone D, che mette in palio...🔗 Leggi su Oasport.it
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