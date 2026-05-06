Nell'ultima giornata del campionato di pallamano, la squadra della Romagna ha vinto in trasferta contro l’Acciarino con il punteggio di 24-28. La partita si è giocata al PalaBoschetto, interrompendo la serie di tre vittorie consecutive della squadra di casa. La Romagna ha concluso la sfida con quattro punti di vantaggio rispetto agli avversari.

La Pallamano Romagna espugna il PalaBoschetto con il punteggio di 24-28, interrompendo all’ultima giornata di campionato la serie positiva della Pallamano Acciarino, che si ferma a tre vittorie consecutive. La formazione romagnola conquistando l’intera posta in palio non ha rubato nulla, in virtù di una rosa più ampia di giocatrici, che le ha consentito di operare il sorpasso a metà ripresa e di portare a casa una vittoria tutto sommato meritata. Non ha deluso però l’Acciarino, che trascinata da due individualità di spicco come Irene Guarelli e Aurora Janni, capaci di mettere a segno sedici reti in due delle ventiquattro complessive delle padroni di casa, ha giocato un buon primo tempo, condotto costantemente in vantaggio, come evidenziato dal vantaggio, pur con il minimo scarto, con cui si è andati all’intervallo a metà gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallamano. Romagna supera l’Acciarino in casa

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