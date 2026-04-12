Pallamano femminile l’Italia non supera le qualificazioni agli Europei Successo per la Svizzera

L’Italia di pallamano femminile non si è qualificata agli Europei dopo aver perso contro la Svizzera in una partita valida per le qualificazioni. Le azzurre hanno disputato un primo tempo combattivo, ma nel secondo hanno ceduto sotto la pressione delle avversarie. La partita si è conclusa con il risultato di 38-19 a favore della Svizzera, davanti ai tifosi di casa.

L’Italia non riesce a superare le qualificazioni agli Europei femminili di pallamano. Le azzurre, dopo aver lottato nei primi trenta minuti, non sono riuscite a resistere al ritmo imposto della Svizzera, a segno davanti ai propri tifosi con il punteggio di 38-19. Le elvetiche, già certe del secondo posto nel ‘Gruppo 2’, hanno confermato quanto accaduto a Chieti lo scorso ottobre (25-37). Le ragazze dirette da Alfredo Rodriguez Alvarez hanno sofferto nella seconda metà del match dopo aver chiuso il primo parziale sotto di 3, sul 14-11. Ilaria Dalla Costa e compagne hanno sofferto nella ripresa, il gap tra le due formazioni è lievitato oltre i 10 gol in poco tempo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano femminile, l’Italia non supera le qualificazioni agli Europei. Successo per la Svizzera Pallamano: Italia femminile battuta in volata dalla Bosnia nelle qualificazioni agli Europei 2026E’ terminata da pochi minuti la partita fra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2026. Pallamano, le convocate dell’Italia per le Qualificazioni agli Europei: 18 azzurre per la BosniaSono 18 le giocatrici scelte per le sfide del 5 marzo a Cazin (ore 20:00), e per il return match l’8 marzo al Pala Giovanni Paolo II di Pescara (ore...