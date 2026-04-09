Pallamano Serie A Gold | Bolzano supera Fasano Cassano Magnago si conferma

Nella 23ª giornata di Serie A Gold di pallamano, la squadra di Bolzano ha battuto Fasano, mentre Cassano Magnago si è confermata in vetta alla classifica. Il turno infrasettimanale ha visto diverse partite cruciali per la corsa ai playoff, con Loacker Bozen Volksbank che ha sfruttato la sconfitta degli avversari per salire di posizione. La giornata ha portato cambiamenti significativi nella graduatoria del campionato.

Turno infrasettimanale importantissimo per la lotta ai Playoffs in Serie A Gold. La 23ma giornata, come da copione, ha regalato parecchie emozioni con Loacker Bozen Volksbank che guadagna posizioni approfittando della sconfitta di Fasano. Nonostante il primo posto aritmetico già certificato sabato scorso, Cassano Magnago continua a primeggiare. La squadra lombarda svetta di forza contro Teamnetwork Albatro Siracusa (37-28), sempre presente in terza piazza in classifica con tre punti di ritardo da Raimond Sassari. I sardi hanno vinto contro Metelli Cologne per 31-3 4 in una giornata che ha visto l’importante acuto di Loacker Bozen Volsbank.... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano, Serie A Gold: Bolzano supera Fasano, Cassano Magnago si conferma Pallamano, Serie A: Siracusa guadagna punti su Fasano. Cassano Magnago sempre leaderTeamnetwork Albatro Siracusa si conferma all’attacco e dopo l’acuto nella Coppa Italia a Riccione ottiene altri importanti punti nella 19ma giornata... Pallamano, Serie A: Cassano Magnago leader senza avversari, punti pesanti per BolzanoCassano Magnago non sbaglia nel weekend di Pasqua e blinda il successo nella regular season. Temi più discussi: Giocata la 22^ giornata di Serie A Gold: Cassano Magnago blinda il primo posto, Bolzano affolla la zona Play-off; Pallamano, Serie A Gold: Bolzano supera Fasano, Cassano Magnago si conferma; Pallamano: stasera l'Albatro Siracusa ospite del Cassano Magnago leader della Serie A1 Gold; Serie A Gold: Siracusa - Trieste big match della 22^ giornata, Cassano Magnago può blindare il primato. Pallamano, Serie A: Cassano Magnago leader senza avversari, punti pesanti per BolzanoCassano Magnago non sbaglia nel weekend di Pasqua e blinda il successo nella regular season. La squadra lombarda, a segno per 29-30 contro Pressano, si ... oasport.it Pressano: al Palavis arriva la capolista Cassano MagnagoSmaltiti i postumi della sconfitta di Trieste, la Pallamano Pressano BTS torna a calcare il parquet del Palavis dove per la 9^ giornata di ritorno in Serie A Gold arriverà la capolista del campionato ... ladigetto.it Pallamano: l'Albatro Siracusa perde il big match sul campo della capolista Cassano Magnago e si complica la vita - facebook.com facebook