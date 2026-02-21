Pallamano Cassano Magnago non sbaglia contro Sassari Fasano scavalca Siracusa

Cassano Magnago ha vinto contro Sassari, consolidando la prima posizione in Serie A Gold. La squadra ha dominato al Pala Santoru, grazie a una prestazione solida e senza errori. La vittoria permette ai padroni di casa di mantenere il vantaggio sulla concorrenza in classifica. Sassari ha cercato di rimettersi in carreggiata, ma non è riuscita a invertire il risultato. La prossima sfida si avvicina, e i tifosi aspettano con ansia gli sviluppi.

© Oasport.it - Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia contro Sassari. Fasano scavalca Siracusa

Cassano Magnago regola al Pala Santoru il Raimond Sassari e si conferma al comando della Serie A Gold al termine dell’avvincente 18ma giornata, un vero e proprio antipasto in vista delle Finals di Coppa Italia che vivremo dal 26 febbraio in quel di Riccione. La squadra lombarda guadagna due importanti punti in campionato sulla realtà sarda. Gli amaranto, perfettamente diretti da Matteo Bellotti, replicano alla perfezione quanto fatto nel girone d’andata, questa volta però il duello è stato molto più combattuto. 29-32 è stato il risultato finale, il gap in campionato tra le due squadre sale ora a sei punti (era quattro). 🔗 Leggi su Oasport.it Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia nella 19ma giornata. Siracusa resta avanti a FasanoCassano Magnago conquista tre punti fondamentali contro una squadra in difficoltà, a causa di un infortunio che ha limitato le sue scelte in campo. Pallamano: Siracusa sbanca Bolzano, Fasano supera Trieste in Serie A Gold. Ok Cassano MagnagoNella 14ª giornata della Serie A Gold 2025-2026 di pallamano, Siracusa conquista una vittoria a Bolzano, mentre Fasano supera Trieste. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia nella 19ma giornata. Siracusa resta avanti a Fasano; In Serie A Gold antipasto di Coppa Italia: Sassari - Cassano Magnago scontro al vertice per la 18^ giornata; Pallamano | La Raimond Sassari lancia la sfida alla capolista Cassano Magnago; Fantinato: Con Cologne grande prova mentale, a Sassari sarà gara tosta. Vogliamo il bis in Coppa Italia. Pallamano, Cassano Magnago non sbaglia nella 19ma giornata. Siracusa resta avanti a FasanoNon mancano le emozioni nella 19ma giornata di Serie A per quanto riguarda la regular season 2025/26. Cassano Magnago non sbaglia e mantiene il primato in ... oasport.it Pallamano, Serie A1: Erice regola Brixen e diventa leader in solitariaAc Life Style Erice vince il big match della diciottesima giornata di Serie A1 dopo una settimana di sosta. Le siciliane, dopo recuperato con successo la ... oasport.it "Il cantiere è morto": un funerale del lavoro, a Palermo, ha attratto l'attenzione sulla grande crisi di un'azienda dell'edilizia, che ha bloccato anche la superstrada Pedemontana-Malpensa, in costruzione (si fa per dire) tra Cassano Magnago, Busto e Gallarate. Il - facebook.com facebook