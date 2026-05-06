Pali della luce divelti e muretti distrutti il sindaco sbotta | Prendete questi delinquenti

Nella notte, alcune aree della città hanno subito danneggiamenti, con pali della luce divelti e muretti distrutti. Il sindaco ha espresso forte disappunto, chiedendo azioni contro i responsabili. Questa mattina si è recato in Commissariato, dove ha presentato una denuncia querela per danneggiamento aggravato, supportato da prove documentali. La situazione ha generato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

Raid notturni e danneggiamenti in strada a Manfredonia, sindaco esasperato sporge denuncia: Lo annuncia, carte alla mano, il primo cittadino sipontino, Domenica La Marca: “Questa mattina sono stato in Commissariato dove ho presentato una denuncia querela per danneggiamento aggravato. Nelle notti.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Via Montebello, c'è l'ok alla revisione della sosta: giù i vecchi pali della luce, ottimizzazione della segnaletica e un varco per i parcheggi all'ex AtlVia i vecchi pali della luce, ottimizzazione della segnaletica stradale e, magari, l'apertura di un varco per parcheggiare nell'ex deposito Atl in... Torrione, i Giardini continuano a sprofondare: pali della luce a rischioNuove mareggiate erodono il fronte dei “Giardini del Mandorlo” e dei “Giardini di Asia”. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Rissa nella movida, tatuaggi e social incastrano ragazzi di Cerignola e BAT: i nomi; RISSA BARLETTA Barletta, violenta rissa in Piazza Marina: 11 misure cautelari di giovani tra i 23 e i 34 anni. A Taranto 7 persone e 3 società indagate per la morte di Domenico Di Ponzio, l'operaio colpito da un palo della luceIl 13 aprile il palo si era improvvisamente sganciato dal braccio di una gru nel cantiere in cui stava lavorando, nel quartiere Tamburi È stato conferito nella tarda mattinata di giovedì l’incarico al ... lagazzettadelmezzogiorno.it Taranto, morì al rione Tamburi colpito da un palo della luce mentre lavorava: il pm dispone l’autopsiaDomenico Ponzio, elettricista 38enne, fu colpito nel pomeriggio del 13 aprile da un palo della luce sganciatosi dal braccio di una gru durante dei lavori Sarà fissata nelle prossime ore l'autopsia sul ... lagazzettadelmezzogiorno.it #Spalletti ha le idee chiarissime per rinforzare la rosa della #Juve Il tecnico toscano vorrebbe portare a Torino l’esperienza di #Alisson tra i pali e la qualità di #BernardoSilva come riportato stamattina da Tuttosport TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNE - facebook.com facebook