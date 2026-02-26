Nuove mareggiate erodono il fronte dei “Giardini del Mandorlo” e dei “Giardini di Asia”. Cresce la preoccupazione nel quartiere SALERNO – Nuovo segnale di allarme dal quartiere Torrione, dove il fronte costiero continua a mostrare evidenti segni di cedimento. Le recenti mareggiate hanno ulteriormente compromesso l’area dei Giardini del Mandorlo e dei Giardini di Asia, con il terreno che arretra sotto la spinta del mare. A preoccupare sono in particolare alcuni pali della pubblica illuminazione, ormai posizionati pericolosamente vicino al vuoto. Le immagini circolate nelle ultime ore sui social mostrano strutture sempre più esposte, con il rischio concreto che possano cedere se non si interviene tempestivamente. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Torrione, i Giardini continuano a sprofondare: pali della luce a rischio

