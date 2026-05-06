A Palermo, un uomo di novant'anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale gli è stato rimosso lo stomaco. Durante l’operazione, i medici hanno utilizzato un'anestesia locoregionale per mantenere il paziente vigile. Il coordinamento dell’intervento è stato affidato a un’équipe chirurgica specializzata, con l’assistenza di anestesisti esperti nel gestire procedure complesse su pazienti anziani. La condizione del paziente è monitorata attentamente nella sala operatoria.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i medici a mantenere vigile il paziente?. Chi ha coordinato l'intervento chirurgico e l'anestesia locoregionale?. Perché questa tecnica ha permesso una dimissione così rapida?. Quali rischi sono stati evitati grazie alla procedura mini-invasiva?.? In Breve Chirurgo Guido Martorana e anestesisti Di Fede e Bellanca hanno guidato l'intervento.. Tecnica mini-invasiva ha permesso dimissioni ospedaliere in tempi brevi rispetto agli standard.. Alberto Firenze sottolinea l'efficacia delle procedure per la sicurezza dei pazienti fragili.. L'approccio riduce i rischi clinici per i pazienti con adenocarcinoma gastrico.. L’ospedale Ingrassia di Palermo ha eseguito una gastrectomia per adenocarcinoma gastrico su un paziente di 90 anni, permettendo al soggetto di restare vigile durante l’operazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, rimosso lo stomaco a un novantenne: resta vigile in sala

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