La questione su quando assumere la vitamina D, se a stomaco vuoto o pieno, riguarda soprattutto l’effetto sulla sua assorbimento. Alcuni alimenti possono influenzare la quantità di vitamina D che il corpo riesce a sfruttare, mentre altri studi hanno analizzato l’eventuale differenza tra assunzioni serali o mattutine. La discussione si concentra sui benefici di assumere la vitamina D con o senza cibo, senza che siano stati definiti criteri univoci o raccomandazioni ufficiali.

La vitamina D è un pro-ormone liposolubile, cioè si scioglie nei grassi e non in acqua, fondamentale per l'omeostasi di calcio e fosforo, e per la salute delle ossa. Viene sintetizzata principalmente attraverso l’esposizione ai raggi ultravioletti B, ma può essere introdotta anche con la dieta e con integratori specifici. Una volta attivata, è responsabile della salute del sistema immunitario, dei muscoli e della mineralizzazione dello scheletro. Quando la dieta e il sole non bastano a coprire il fabbisogno di vitamina D, è possibile ricorrere all'uso degli integratori, a patto però di assumerli nei tempi e soprattutto nelle modalità corrette.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vitamina D: meglio prenderla a stomaco vuoto o a stomaco pieno?

Vitamina D: tutti i giorni o una volta al mese

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