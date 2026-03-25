Morto Giovanni Ferrara addio allo storico presidente del ‘Palermo dei picciotti’ | aveva 75 anni

È deceduto Giovanni Ferrara, ex presidente del Palermo e figura chiave nel rilancio del club dopo il fallimento del 1986. Ferrara aveva 75 anni e la notizia ha suscitato il cordoglio della società calcistica. La sua presidenza è ricordata come un periodo di rilancio per il club, che ha attraversato momenti difficili prima di tornare in auge.

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