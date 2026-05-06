Addio a Sergio Matracia morto lo storico medico sportivo del Palermo

È scomparso all’età di 88 anni Sergio Matracia, noto come il medico sportivo del Palermo Calcio. Ha lavorato per più di vent’anni con il club, contribuendo a molte delle tappe più importanti della squadra nel corso della sua carriera. La sua presenza è stata una costante nel percorso dei rosanero, accompagnando diverse generazioni di calciatori e tifosi. La sua morte è stata comunicata dal club e dalla famiglia.

Si è spento all’età di 88 anni Sergio Matracia, storico medico sportivo del Palermo Calcio. Per oltre vent’anni ha ricoperto il ruolo nel club rosanero, accompagnando la squadra in alcune delle pagine più significative della propria storia.Fratello di Totino e zio di Roberto Matracia, attuale.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Morto Giovanni Ferrara, addio allo storico presidente del ‘Palermo dei picciotti’: aveva 75 anniMercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di... Se ne va lo storico medico di famiglia: è morto il dottor Antonio TremamunnoIl ricordo del Consiglio Territoriale: "Per oltre venticinque anni ha servito la nostra comunità con dedizione, amore, disponibilità e straordinaria... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Addio a Sergio Matracia, storico medico sportivo del Palermo Calcio; Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico del club rosanero. Palermo, addio a Sergio Matracia, storico medico del club rosaneroPer oltre 20 anni responsabile sanitario del Palermo Calcio, Matracia ha vissuto alcune delle pagine più significative della storia del club rosanero ... forzapalermo.it Addio a Sergio Matracia, storico medico sportivo del Palermo CalcioPer oltre vent’anni ha ricoperto il ruolo nel club rosanero, accompagnando la squadra in alcune delle pagine più significative della propria storia. Oggi al suo posto c'è il nipote Roberto ... palermotoday.it #AccadeOggi - 20 Aprile 2026: Buon compleanno ad Uccio Magliona, Carmelo Scaramozzino, Roberto Di Giuseppe, Fabien Frantz, Jose Correia, Franco Molinaro, Sergio Sambataro, Donato Curia, Giuseppe Murè, Emanuele Smiroldo, Giuseppe Pulino, Salv - facebook.com facebook