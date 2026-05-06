A Pioltello si svolge la 36ª edizione di Teatro in classe, un evento che coinvolge i giovani in attività teatrali da oltre tre decenni. Il teatro viene considerato un momento di crescita e confronto, con un focus particolare sui ragazzi. La manifestazione si svolge come un appuntamento ricorrente, diventando un appuntamento importante nel calendario locale dedicato all’educazione e alla cultura giovanile.

A Pioltello il teatro è una palestra di vita, un rito collettivo che da trentasei anni mette al centro i ragazzi. E anche stavolta il sipario si alza, puntuale in primavera, nella sala consiliare del Municipio, trasformata per dieci giorni in un palcoscenico di emozioni, idee e piccoli grandi debutti. Dall’11 al 23 maggio torna “Teatro in Classe“, la rassegna scolastica più longeva dell’hinterland. Un primato soprattutto culturale: qui, generazioni di studenti – dalle elementari alle superiori – hanno imparato a raccontarsi e a stare insieme, indossando i panni di autori, attori, registi di sé stessi. In scena, storie costruite passo dopo passo durante l’anno scolastico: ogni spettacolo è il risultato di un lavoro corale che attraversa le aule e arriva fino al palco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palcoscenico come palestra di vita. La 36ª edizione di Teatro in classe: "Uno spazio formativo prezioso"

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