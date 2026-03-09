36ª stagione di prosa Abano Teatro con Stai zitta!

La 36ª stagione di prosa “Abano Teatro” continua giovedì 12 marzo con lo spettacolo “Stai zitta!” diretto da Marta Dalla Via. Lo spettacolo si ispira all’omonimo libro di Michela Murgia. La rappresentazione sarà presentata in una data specifica, coinvolgendo il pubblico locale in un evento teatrale che fa parte del cartellone stagionale.

La 36ª stagione di prosa "Abano Teatro" prosegue giovedì 12 marzo con "Stai zitta!", spettacolo ispirato all'omonimo libro di Michela Murgia e diretto da Marta Dalla Via. In scena Antonella Questa, Valentina Melis e Letizia Bravi. L'iniziativa è promossa dal Comune di Abano Terme in collaborazione con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale del Veneto. La pièce, in programma alle ore 21 al Teatro Marconi di Abano Terme di via S. Pio X, nasce da una riflessione sul linguaggio e sulle forme, spesso sottili ma pervasive, della discriminazione di genere.

