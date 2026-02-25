Pinacoteca a Palazzo Oir | Pronta a primavera 2027

La Pinacoteca a Palazzo Oir nasce dalla volontà di valorizzare un edificio del Settecento costruito sui resti dell’antico ospedale del Crocefisso. Il progetto mira a trasformare il complesso in un nuovo spazio espositivo aperto alla comunità. L'intervento prevede lavori di ristrutturazione e allestimenti museali per aprire le porte entro la primavera del 2027. Le opere di riqualificazione stanno procedendo rapidamente per rispettare questa scadenza.

"Restituire alla comunità uno storico complesso edificato nel Settecento sui resti dell’antico ospedale del Crocefisso, trasformandolo in un moderno polo museale". E’ questo l’obiettivo indicato dall’amministrazione comunale dando conto dello stato dei lavori in corso a Palazzo Oir, per la realizzazione della nuova pinacoteca di Cesena, un intervento del valore di 7,6 milioni di euro. La conclusione dei lavori è prevista a primavera 2027. I lavori principali sono stati affidati al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Coir - Consorzio Imprese Romagnole (capogruppo), Ceir Società Consortile Cooperativa (mandante). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

