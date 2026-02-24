La nuova Pinacoteca avanza il punto sui lavori a Palazzo Oir | Rafforzerà il tessuto economico e sociale del centro

Il cantiere della nuova Pinacoteca avanza, perché i lavori di ristrutturazione di Palazzo Oir sono in pieno svolgimento. Gli operai restaurano le facciate e rinforzano le strutture interne, pronti a trasformare l’edificio storico in uno spazio culturale. L’obiettivo è rafforzare l’offerta artistica e coinvolgere più visitatori nel centro città. I lavori proseguono senza soste, mentre si preparano le future esposizioni e iniziative.

"Con questo intervento – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – Cesena sta dando forma a uno spazio culturale moderno, accessibile e attrattivo" Proseguono i lavori di ristrutturazione, restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Oir, nel cuore del centro storico, con affaccio su piazza della Libertà, destinato a diventare la nuova sede della Pinacoteca comunale di Cesena. L'intervento, corrispondente a un investimento complessivo pari a 7.584.455,50 euro, rappresenta una tra le più significative operazioni di rigenerazione urbana e valorizzazione culturale avviate negli ultimi anni dall'Amministrazione comunale.