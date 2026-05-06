Palazzo Mosti dietrofront sugli incarichi ai dirigenti | tensione in Giunta il retroscena

Nella giornata di oggi si è assistito a un cambio di direzione riguardo alle nomine dei dirigenti comunali. Il sindaco ha revocato un provvedimento adottato pochi giorni prima, con un decreto firmato il 5 maggio 2026, che aveva stabilito gli incarichi. La decisione ha suscitato tensioni all’interno della Giunta, creando una situazione di incertezza sulle future nomine e sui rapporti tra gli amministratori.

Tempo di lettura: 2 minuti Dietrofront sulle nomine ai dirigenti. Con il decreto n.27 del 5 maggio 2026, infatti, il primo cittadino è tornato sul precedente provvedimento n.26 correggendo quella che viene definita formalmente come una “rettifica per mero errore materiale”. Nel testo si legge che nel precedente decreto era stata erroneamente indicata l’esclusione del IV Servizio “Istruzione e rapporti con l’Università”, mentre la competenza che doveva restare all’avvocato Vincenzo Catalano era quella relativa al II Servizio “Cultura – Biblioteca e Politiche Giovanili”. Una correzione tecnica, almeno sulla carta. Ma dietro il dietrofront amministrativo, secondo indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, ci sarebbe in realtà un forte malumore politico interno alla Giunta.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Palazzo Mosti, dietrofront sugli incarichi ai dirigenti: tensione in Giunta, il retroscena Notizie correlate Riassetto della macchina comunale. Conferiti gli incarichi ai dirigentiRiorganizzazione della macchina comunale: con una serie di decreti a firma del sindaco Stefano Zuccarini conferiti gli incarichi ai dirigenti. Benevento 5: festa a Palazzo Mosti per il doppio storico traguardo? Cosa sapere Palazzo Mosti ospita la celebrazione del Benevento 5 per la Coppa Italia A2 Elitè.