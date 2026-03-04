riassetto della macchina comunale conferiti gli incarichi ai dirigenti

Il sindaco Stefano Zuccarini ha firmato una serie di decreti che assegnano nuovi incarichi ai dirigenti del comune. Questo riassetto della macchina amministrativa prevede la nomina di diversi dirigenti, con l’obiettivo di riorganizzare le funzioni interne e migliorare l’efficienza dei servizi pubblici. Le decisioni sono state ufficializzate attraverso i decreti firmati dal primo cittadino.

Riorganizzazione della macchina comunale: con una serie di decreti a firma del sindaco Stefano Zuccarini conferiti gli incarichi ai dirigenti. La giunta comunale ha approvato la revisione dell’assetto organizzativo generale dell’ente con il rinnovo della macrostruttura comunale e l’individuazione delle aree organizzative direzionali. In base agli atti pubblicati già lunedì all’albo pretorio Sandra Ansuini assume l’incarico di dirigente dell’area Servizi Sociali e Scolastici. L’incarico di direzione dell’area Cultura, Turismo e Servizi Giuridici è stato affidato, per la durata di tre anni, ad Arianna Lattanzi a cui è stato affidato anche il ruolo di vicesegretario generale del Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

