Benevento 5 | festa a Palazzo Mosti per il doppio storico traguardo

A Benevento, presso Palazzo Mosti, si è tenuta una cerimonia per celebrare il successo del Benevento 5 nella Coppa Italia A2 Elite. La squadra ha raggiunto anche la promozione in massima serie, dopo aver iniziato dalla categoria D. La manifestazione ha coinvolto i membri del club e i supporter, con momenti di festa e riconoscimenti ufficiali. La città si è riunita per onorare questo doppio traguardo storico.

? Cosa sapere Palazzo Mosti ospita la celebrazione del Benevento 5 per la Coppa Italia A2 Elitè.. Il club celebra la promozione in massima serie dopo la scalata dalla categoria D.. Palazzo Mosti ospita la celebrazione del Benevento 5 per il doppio traguardo della Coppa Italia di A2 Elitè e l’ascesa alla massima serie del futsal italiano, premiando la scalata partiti dalla categoria D. La sala consiliare del capoluogo è diventata il palcoscenico per onorare una stagione leggendaria. I trofei conquistati dai giallorossi sono stati esposti con orgoglio nell’aula comunale, consegnati simbolicamente alla città durante un incontro che ha protagonisti i vertici della società e le istituzioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento 5: festa a Palazzo Mosti per il doppio storico traguardo Notizie correlate VIDEO & FOTO/ Benevento 5, a Palazzo Mosti celebrato lo storico double: Coppa Italia e promozione in serie ATempo di lettura: 2 minuti Giornata importante per il Benevento 5 che è stato ricevuto nella sala consiliare di palazzo Mosti per celebrare lo... Slittino, Cortina d’Ampezzo in festa: l’Italia conquista due ori nel doppio, un trionfo storico.Cortina d'Ampezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esplosione di gioia e orgoglio italiano sulla pista Eugenio Monti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Benevento 5 celebrato a Palazzo Mosti dopo lo storico double; La storica doppietta del Benevento 5 celebrata a Palazzo Mosti; Benevento 5, la festa continua: Di Fede e Collarile raccontano una stagione da leggenda; Benevento, 24-04-2026 14:51. Benevento 5 premiato a Palazzo Mosti, Di Fede: "Un gesto che valorizza il nostro lavoro" #SerieA2ÉliteFutsal - facebook.com facebook