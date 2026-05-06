Palazzina ereditata da un estraneo e firme contese | la Cassazione dopo 20 anni mette il sigillo sul testamento

Dopo vent'anni di battaglie legali, la Corte di Cassazione ha confermato l'autenticità di un testamento olografo che riguardava una palazzina ereditata da un estraneo. La decisione ha portato alla fine di una disputa riguardante le firme e la validità del documento, respingendo il ricorso delle eredi universali di una donna che aveva contestato l'atto. La sentenza chiude così una lunga fase giudiziaria su questa eredità.

Quel testamento olografo, inizialmente denunciato come falso, è autentico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalle eredi universali di una donna. Una decisione mette fine a una battaglia legale iniziata nel 2006 al tribunale di Agrigento.La vicenda ruota attorno a un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Operazione 'Grande Carro', cinque soggetti in carcere dopo il sigillo della Cassazione: i nomi e le condanneGli arresti, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del Ros. L’Azzurra mette il sigillo alla nuova vittoria. Cavalcata da primato, battuto il CalenzanoDecima vittoria stagionale in undici partite, primato consolidato e tre punti di margine sul Certaldo Nuoto nonostante la gara in meno. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Eredità Deoriti, il Comune vende gli immobili: valore di oltre un milione; Parroco di Palazzo sull'Oglio truffato da un 63enne per una finta eredità, l'epilogo della vicenda; Cadono calcinacci da un palazzo, colpita un’auto in sosta; Parroco di Palazzo sull' Oglio truffato da un 63enne per una finta eredità l' epilogo della vicenda. Palazzina ereditata da un estraneo e firme contese: la Cassazione dopo 20 anni mette il sigillo sul testamentoSi chiude una complessa vicenda giudiziaria legata all'autenticità di un atto olografo. La Suprema Corte, confermando la validità del lascito nonostante perizie grafologiche contrastanti, sottolinea c ... agrigentonotizie.it Lella Costa: Dario Fo e Franca Rame sono un’eredità da trasmettereNegli anni Settanta, tra il pubblico del collettivo La comune e la Palazzina Liberty occupata, c’era anche Lella Costa, all’epoca ragazza della contestazione. Come molti della sua generazione, ... milano.repubblica.it