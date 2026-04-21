L’Azzurra mette il sigillo alla nuova vittoria Cavalcata da primato battuto il Calenzano

L’Azzurra ha ottenuto la sua decima vittoria in undici partite, battendo il Calenzano e rafforzando il suo primato in classifica. La squadra ha mantenuto un vantaggio di tre punti sul secondo in graduatoria, anche con una partita ancora da disputare. La partita si è conclusa con un risultato che ha confermato la posizione di testa del team, consolidando la serie positiva della stagione.

Decima vittoria stagionale in undici partite, primato consolidato e tre punti di margine sul Certaldo Nuoto nonostante la gara in meno. Sabato perfetto per la prima squadra dell’Azzurra, che ha battuto l’Esseci Calenzano nel match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto. Gli uomini di coach Daniele Santini partivano con i favori del pronostico alla luce del miglior piazzamento in classifica. Ed il pronostico della vigilia è stato rispettato, considerando il 15-10 finale con cui i padroni di casa si sono imposti. Ceri e compagni hanno preso il largo alla distanza, pur rimanendo praticamente sempre avanti nel punteggio: dopo aver chiuso il primo tempo sul parziale di 4-1, hanno un po’ subìto il ritorno degli avversari, pur restando in vantaggio ed andando al cambio di campo sul 6-4.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Azzurra mette il sigillo alla nuova vittoria. Cavalcata da primato, battuto il Calenzano Notizie correlate IL SIGILLO DI PRIMAVERA! Simone Deromedis chiude la stagione con una vittoria a Gällivare: battuto Howden!Si chiude con il botto la meravigliosa stagione dello skicross italiano, che si toglie la soddisfazione di portare ben due atleti sul podio... Leggi anche: Athletic Club Palermo, vittoria in rimonta e primato consolidato: Paternò battuto 4-2 Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’Azzurra mette il sigillo alla nuova vittoria. Cavalcata da primato, battuto il Calenzano; Atletica. Buselli brilla con l’Italia a Brasilia; Olimpia, rivoluzione a tinte azzurre tra l’obiettivo Pajola e il sogno Fontecchio. L’Azzurra mette il sigillo alla nuova vittoria. Cavalcata da primato, battuto il CalenzanoDecima vittoria stagionale in undici partite, primato consolidato e tre punti di margine sul Certaldo Nuoto nonostante ... lanazione.it **Da Parma all’apoteosi: Chivu si appresta a vincere il 21° titolo nerazzurro** Chivu da Parma allo scudetto con l'Inter: che cavalcata da matti! Dominio totale: 78 gol alla 33ª, Juve ferma a 57. Festa meritata! Leggi l'articolo completo qui: [https://www. - facebook.com facebook