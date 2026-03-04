Operazione ' Grande Carro' cinque soggetti in carcere dopo il sigillo della Cassazione | i nomi e le condanne

Dopo che la Cassazione ha confermato le condanne, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere nell’ambito dell’operazione ‘Grande Carro’. La sentenza definitiva ha portato all’esecuzione degli ordini di detenzione emessi nei loro confronti. I nomi dei soggetti coinvolti e le condanne sono stati resi pubblici. Le autorità hanno concluso le procedure legali relative a questo procedimento.

Gli arresti, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del Ros. I nomi e le condanne. Al momento, è ancora in corso presso il Tribunale Collegiale di Foggia il processo con rito ordinario nei confronti di altri 19 imputati Processo 'Grande Carro', scattano gli ordini di carcerazione per 5 soggetti la cui sentenza è diventata definitiva. Gli arresti, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bari, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del Ros. I destinatari di misura di carcerazione sono Cristoforo Aghilar, classe 1983, di Orta Nova (pena anni 11 di reclusione), condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso e reati di cui agli artt.