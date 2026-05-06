Palantir schizza | i contratti Trump spingono i ricavi dell’85%

Recentemente, l'azienda ha registrato un aumento dell’85% nei ricavi, attribuibile principalmente ai contratti siglati durante l’amministrazione precedente. Tuttavia, il titolo azionario ha subito una diminuzione, sorprendente rispetto ai numeri positivi. Si è parlato di un legame tra il fondatore e alcuni politici, e di come questa relazione abbia influenzato le commesse. Sono inoltre emerse domande sul motivo per cui, nonostante l’incremento dei ricavi, il valore di mercato abbia registrato una flessione.

? Cosa scoprirai Come influisce il legame tra Thiel e Vance sui nuovi contratti?. Perché il titolo è sceso nonostante l'aumento dell'85% dei ricavi?. Quali agenzie governative hanno stanziato i 300 milioni di dollari?. Come potrà il settore commerciale mantenere una crescita del 133%?.? In Breve Ricavi USA raddoppiati a 1,28 miliardi grazie alla vicinanza tra Thiel e Vance.. Settore commerciale americano cresce del 133% raggiungendo 595 milioni di dollari.. Contratto da 300 milioni di dollari siglato con il Dipartimento dell'Agricoltura USA.. Nuova guidance annuale per i ricavi totale tra 7,65 e 7,66 miliardi di dollari..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palantir schizza: i contratti Trump spingono i ricavi dell’85% Notizie correlate Leggi anche: Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi: il neoimperialismo di Trump e l’AI spingono il mondo verso la mezzanotte Australia: pressione politica per bloccare i contratti con Palantir? Cosa sapere Il senatore David Shoebridge chiede il blocco dei contratti con Palantir in Australia. Panoramica sull’argomento Palantir, i ricavi volano oltre le attese a 1,63 miliardi: alzate le stime per l'intero 2026(Teleborsa) - Palantir Technologies, azienda tecnologica specializzata nello sviluppo di piattaforme software avanzate quotata al Nasdaq, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 1,63 miliardi d ... finanza.repubblica.it Palantir, primo trimestre da record con ricavi per 1,63 mld (+84%) e alza le stime per il 2026Palantir Technologies ha presentato il bilancio del primo trimestre con risultati finanziari che hanno superato tutte le aspettative. fortuneita.com