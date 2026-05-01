Australia | pressione politica per bloccare i contratti con Palantir

Un senatore australiano ha chiesto di sospendere i contratti tra il governo e la società tecnologica Palantir. La richiesta si basa su preoccupazioni riguardo alle implicazioni della collaborazione con l’azienda, che fornisce software di analisi dati. Finora, non sono state comunicate decisioni ufficiali, ma la questione è diventata oggetto di discussione tra i rappresentanti politici. La proposta è stata presentata in un periodo di attenzione crescente sui contratti pubblici con società private.

? Cosa sapere Il senatore David Shoebridge chiede il blocco dei contratti con Palantir in Australia.. La controversia nasce da un manifesto della società tecnologica ritenuto discriminatorio.. In Australia crescono le pressioni politiche per bloccare i nuovi accordi con la statunitense Palantir, dopo che un manifesto pubblicato dalla società tecnologica ha scatenato feroci polemiche per contenuti ritenuti discriminatori verso determinate culture. La controversia è esplosa a seguito di una serie di dichiarazioni pubblicate su X, dove l’azienda specializzata in software di analisi dati ha sostenuto che alcune civiltà abbiano prodotto progressi fondamentali mentre altre risulterebbero regressive o disfunzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia: pressione politica per bloccare i contratti con Palantir Notizie correlate Leggi anche: Il caso Thiel finisce al Copasir, ma il governo rifiuta di rispondere al Pd sui contratti con Palantir: “non possiamo” Palantir come kathécon: il senso di Thiel per la politica, tra candidati e tecnoteologiaChe cos'è davvero l'Anticristo? A margine delle lezioni di Thiel a Roma Comica dell'Anticristo. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: AUSTRALIA, ALLARME ENERGIA: IL PAESE È TRA I MENO PREPARATI A UNO SHOCK PETROLIFERO; Gas, il governo frena sulla nuova tassa; Che fine ha fatto Zahra Ghanbari, capitana della squadra iraniana?; Nuovi giacimenti di gas nel NSW: via libera alle esplorazioni. Un team di medici in Australia ha presentato un innovativo sistema visivo bionico progettato per i pazienti affetti da cecità grave. La tecnologia medica punta a ripristinare la percezione visiva scavalcando del tutto l'organo oculare danneggiato. Il dispositivo ne - facebook.com facebook Dopo #Mercosur e #India, l' #UE firma con l' #Australia: 99% dazi eliminati, export +33% in 10 anni, 390 IG protette, accesso a litio e manganese. Per le imprese italiane, un mercato in più da presidiare. #diplomaziadellacrescita #MadeinItaly Fonte e grafico: E x.com