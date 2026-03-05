Orologio dell’Apocalisse a 85 secondi | il neoimperialismo di Trump e l’AI spingono il mondo verso la mezzanotte

Il 27 gennaio 2026 il Bulletin of the Atomic Scientists ha aggiornato l’Orologio dell’Apocalisse, portandolo a 85 secondi dalla mezzanotte. La decisione si basa su considerazioni riguardanti il neoimperialismo di Trump e il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel mondo. La modifica rappresenta un segnale che il rischio di catastrofe globale si avvicina ulteriormente. La lancetta si trova ora più vicina che mai alla mezzanotte simbolica.

Il mondo è più vicino alla “mezzanotte” simbolica della distruzione globale. Il 27 gennaio 2026 il Bulletin of the Atomic Scientists ha aggiornato il celebre Orologio dell’Apocalisse, portandolo a 85 secondi dalla mezzanotte, quattro secondi in meno rispetto allo scorso anno. Un avanzamento che suona come un allarme: tra le cause principali, l’escalation nucleare, il ritorno del “neoimperialismo” e l’integrazione non regolamentata dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari. Trump e il ritorno della politica di potenza. Secondo gli scienziati del Bulletin, il 2025 non ha mostrato alcuna inversione positiva sui rischi nucleari. Anzi. La rielezione di Donald Trump e il suo approccio muscolare alla politica estera hanno contribuito ad alimentare tensioni globali già altissime. 🔗 Leggi su Funweek.it

