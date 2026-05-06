Palagiano inaugura il nuovo asilo nido comunale finanziato dal PNRR

A Palagiano è stato aperto ufficialmente il nuovo asilo nido comunale, realizzato grazie ai fondi del PNRR. La struttura è progettata per accogliere bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e amplia l’offerta di servizi dedicati all’infanzia nel comune. L’inaugurazione è avvenuta di recente, segnando un passo importante per il settore educativo locale. La struttura mira a migliorare le opportunità di assistenza e sviluppo dei più piccoli.

Tarantini Time Quotidiano È stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale di Palagiano, una struttura destinata ad accogliere bambini nella fascia d’età 0-36 mesi e a rafforzare l’offerta dei servizi educativi per l’infanzia sul territorio. L’intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento di 600mila euro proveniente dai fondi del PNRR, a cui si sono aggiunte risorse del bilancio comunale utilizzate per l’acquisto degli arredi interni. Un ulteriore finanziamento, sempre nell’ambito del PNRR e già assegnato all’ente, consentirà in una fase successiva di completare l’area giochi esterna e di implementare le dotazioni della struttura....🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Palagiano inaugura il nuovo asilo nido comunale finanziato dal PNRR Notizie correlate Palagiano: arriva il primo asilo nido comunale grazie al PNRR? Cosa scoprirai Dove si troverà esattamente la nuova struttura tra piazza Masella e viale Bachelet? Come cambierà la gestione quotidiana dei bambini... A Palagiano apre il primo asilo nido comunale: domani l’inaugurazioneTarantini Time QuotidianoIl Comune di Palagiano si prepara ad aprire ufficialmente le porte del nuovo Asilo Nido Comunale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Palagiano inaugura il nuovo asilo nido comunale: apertura il 5 maggio; Palagiano inaugura il nuovo asilo nido comunale finanziato dal PNRR; L'inaugurazione del primo asilo nido comunale; Domani a Palagiano l’inaugurazione del nuovo Asilo Nido Comunale. Nextchem (Maire) inaugura il nuovo ufficio a PechinoNextchem, controllata di Maire alla guida della business unit Sustainable Technology Solutions, ha inaugurato il nuovo ufficio a Pechino, rafforzando ulteriormente la presenza storica del gruppo in ... ansa.it 1 Maggio – Il Nido degli Aironi apre le ali. La stagione outdoor si inaugura così: con un allenamento collettivo che riempie il campo di frecce, sorrisi e quella complicità che gli Arcieri di Palagiano sanno creare. La mattina ci ha regalato tiri intensi, 3D mix, tec - facebook.com facebook