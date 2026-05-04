A Palagiano apre il primo asilo nido comunale | domani l’inaugurazione

A Palagiano è in programma domani l’inaugurazione del primo asilo nido comunale. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità locali e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale. L’edificio è stato completato e pronto all’uso, e la struttura sarà aperta alle famiglie del territorio. La realizzazione dell’asilo rappresenta un intervento diretto del Comune per offrire un servizio dedicato ai bambini più piccoli.

Tarantini Time Quotidiano Il Comune di Palagiano si prepara ad aprire ufficialmente le porte del nuovo Asilo Nido Comunale. L’inaugurazione è in programma per domani alle ore 18 nella struttura realizzata tra Piazza Masella e Viale Bachelet. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Domenico Pio Lasigna, l’assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione Gianpaolo Palumbo, insieme alle autorità civili e religiose del territorio. L’evento sarà aperto alla cittadinanza. L’opera rappresenta uno degli interventi più rilevanti sul piano dei servizi educativi cittadini. Il nuovo asilo nido, finanziato attraverso le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, colma infatti l’assenza di una struttura comunale dedicata alla prima infanzia, offrendo spazi moderni e servizi destinati ai bambini e alle famiglie.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Palagiano apre il primo asilo nido comunale: domani l’inaugurazione Notizie correlate Il nuovo asilo nido . Presto l’inaugurazione con la ricerca di personaleAd aprile potrebbe già essere inaugurato – il primo in assoluto – il nuovo asilo nido in fase di realizzazione adiacente la scuola d’infanzia Collodi... Leggi anche: Grottaminarda, tutto pronto per l'inaugurazione dell'asilo nido ristrutturato di via Bisciglieto