Palagiano | arriva il primo asilo nido comunale grazie al PNRR

A Palagiano sarà inaugurato il primo asilo nido comunale, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La nuova struttura sorgerà tra piazza Masella e viale Bachelet, creando un servizio dedicato ai bambini del territorio. La realizzazione dell’asilo rappresenta un intervento pubblico volto a migliorare l’offerta educativa e a favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

? Cosa scoprirai Dove si troverà esattamente la nuova struttura tra piazza Masella e viale Bachelet?. Come cambierà la gestione quotidiana dei bambini dopo l'inaugurazione?. Chi gestirà concretamente il servizio educativo una volta aperto?. Perché questa apertura rappresenta un cambiamento storico per le famiglie locali?.? In Breve Inaugurazione prevista martedì 5 maggio 2026 tra piazza Masella e viale Bachelet.. L'assessore Gianpaolo Palumbo coordina le politiche sociali e la pubblica istruzione.. La gestione sarà affidata tramite bando pubblico a operatori del settore specializzati.. Il servizio colma una storica carenza educativa per le famiglie di Palagiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palagiano: arriva il primo asilo nido comunale grazie al PNRR Notizie correlate A Palagiano apre il primo asilo nido comunale: domani l’inaugurazioneTarantini Time QuotidianoIl Comune di Palagiano si prepara ad aprire ufficialmente le porte del nuovo Asilo Nido Comunale. Monteiasi, al via il cantiere per il nuovo asilo nido comunaleTarantini Time QuotidianoA Monteiasi prende ufficialmente il via la realizzazione del nuovo asilo nido comunale, un intervento atteso che segna un... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'inaugurazione del primo asilo nido comunale; Palagiano inaugura il nuovo asilo nido comunale: apertura il 5 maggio; A Palagiano apre il primo asilo nido comunale: domani l’inaugurazione; A Palagiano apre il primo asilo nido comunale | domani l’inaugurazione. PALAGIANO - Taglio del nastro per la struttura realizzata con fondi Pnrr - facebook.com facebook