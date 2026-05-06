Pagelle Juventus Next Gen Pianese | attacco imbrigliato difesa che crolla nel finale VOTI

Nella partita tra Juventus Next Gen e Pianese, i giudizi sui protagonisti hanno evidenziato un attacco che non ha trovato fluidità e una difesa che ha subito un crollo nel finale. La gara, valida per il secondo turno playoff di Serie C 202526, ha visto i giocatori valutati attraverso voti che riflettono le loro prestazioni sul campo. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato dei singoli contributi durante l'incontro.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Pianese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo turno playoff di Serie C 202526. Pagelle Juventus Next Gen Pianese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo turno playoff di Serie C 202526. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE Mangiapoco 6 – Attento e sicuro nelle uscite alte, fulminato (senza colpe) da un diagonale chirurgico scoccato da Bertini e dalla ribattuta di Colombo. Savio 6 – Il copione della sua stagione riflesso anche stasera: ordinato, pulito negli interventi e diligente nei compiti difensivi. Spinge meno, però, rispetto al solito.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Next Gen Pianese: attacco imbrigliato, difesa che crolla nel finale VOTI Notizie correlate Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina…VOTIdi Marco BaridonPagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 2025/26... Pianese Juventus Next Gen 0-0: che occasione per Guerra! Salva sulla linea la difesa toscanadi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Women, le pagelle di Parma-Lazio: show Monnecchi, Visentin illumina, altro eurogol di Oliviero; Women, le pagelle di Parma-Lazio: show Monnecchi, Visentin illumina, altro eurogol di Oliviero; Udinese Torino, le pagelle. Difficile dare delle sufficienze; Pagelle Fiorentina-Sassuolo 0-0 , i voti della partita: bene Fagioli, Gudmundsson ci prova, la Fiorentina pareggia con il Sassuolo e trova un altro punto in chiave salvezza. Juve Next Gen fuori dai playoff: Birindelli fa festa con la sua PianeseLa Juve Next Gen ha sfidato la Pianese già nella stagione regolare. Due sfide in cui sono arrivati due pareggi, entrambi per 0-0: l'andata a dicembre, il ritorno nella penultima di campionato. Proprio ... tuttosport.com Juve Next Gen avanti ai playoff: con la Vis Pesaro basta il pariClaudio Chiellini: Affronteremo i playoff con entusiasmo Voglio prima di tutto fare i complimenti ai ragazzi, al mister e allo staff per quanto fatto in questa stagione. Perché a volte sembra quasi ... tuttosport.com Pagelle #Juventus #NextGen #Bra I voti ai protagonisti del match x.com Pagelle Juventus Next Gen Bra I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook