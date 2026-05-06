Pagelle Juventus Next Gen Pianese | attacco imbrigliato difesa che crolla nel finale VOTI

Da juventusnews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus Next Gen e Pianese, i giudizi sui protagonisti hanno evidenziato un attacco che non ha trovato fluidità e una difesa che ha subito un crollo nel finale. La gara, valida per il secondo turno playoff di Serie C 202526, ha visto i giocatori valutati attraverso voti che riflettono le loro prestazioni sul campo. Le pagelle forniscono un quadro dettagliato dei singoli contributi durante l'incontro.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Pianese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo turno playoff di Serie C 202526. Pagelle Juventus Next Gen Pianese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il secondo turno playoff di Serie C 202526. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE Mangiapoco 6 – Attento e sicuro nelle uscite alte, fulminato (senza colpe) da un diagonale chirurgico scoccato da Bertini e dalla ribattuta di Colombo. Savio 6 – Il copione della sua stagione riflesso anche stasera: ordinato, pulito negli interventi e diligente nei compiti difensivi. Spinge meno, però, rispetto al solito.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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