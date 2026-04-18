Pianese Juventus Next Gen 0-0 | che occasione per Guerra! Salva sulla linea la difesa toscana

Nel match valido per la 37ª giornata di Serie C, la partita tra Pianese e Juventus Next Gen si è conclusa a reti inviolate. La gara ha offerto un’occasione importante per il giocatore Guerra, che ha avuto un'opportunità da goal, ma la difesa toscana è riuscita a salvare sulla linea. La partita è stata caratterizzata da diverse occasioni da entrambe le parti, con continui tentativi di sbloccare il risultato.

di Marco Baridon Pianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Dopo aver blindato matematicamente i playoff e aver vinto anche contro la Guidonia, la Juventus Next Gen va a caccia della storia. Ultime due partite della regular season per migliorare il piazzamento in vista degli spareggi e centrare la posizione in classifica più alta dalla nascita del progetto. Si comincia questa sera in casa della Pianese. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pianese Juventus Next Gen 0-0: sintesi e moviola. 39? Ci prova Anghelè – Da posizione defilata cerca comunque il tiro in porta il 10.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pianese Juventus Next Gen 0-0: che occasione per Guerra! Salva sulla linea la difesa toscana Notizie correlate Pianese Juventus Next Gen 0-0: Fabrizi vicino al vantaggio, Mangiapoco salva i bianconeridi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Pianese Juventus Next Gen LIVE: Cerri supportato da Guerra e Anghelè, le scelte ufficiali di Brambilladi Marco BaridonPianese Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 37ª giornata di Serie C... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie C | Dove vedere Pianese-Juventus Next Gen; Biglietti in vendita per la partita di sabato Pianese-Juventus Next Gen; Pianese-Juventus Next Gen, Birindelli contro il suo passato: Vogliamo mandare un segnale forte a noi stessi; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen 0-0, ottimo intervento difensivo di Puczka5' - Azione pericolosa della Pianese con Sussi che serve in area Tirelli. Puczka legge bene e intercetta il pallone. Segnalata comunque la posizione di fuorigioco dei padroni di ... tuttojuve.com Pianese-Juventus Next Gen 0-0, Fabrizi vicinissimo al gol! Paratona di Mangiapoco13' - Pianese vicinissima al gol del vantaggio con Fabrizi! Grande parata di Mangiapoco che chiude in calcio d'angolo. 10' - Primi 10 minuti a ritmi equilibrati da parte ... tuttojuve.com Pianese Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match facebook #Pianese #Juventus #NextGen LIVE Segui qui il match x.com