Pagelle Pianese Juventus Next Gen | Pagnucco sorpresa bellissima Mangiapoco una sicurezza Male il tandem offensivo l’ingresso di Licina…VOTI

Nella partita tra Pianese e Juventus Next Gen, la valutazione dei giocatori si concentra sui singoli episodi e sulle prestazioni sul campo. Tra i protagonisti, Pagnucco si è distinto come una sorpresa positiva, mentre Mangiapoco si è confermato come un elemento affidabile. Il tandem offensivo ha mostrato alcune criticità, e l’ingresso di Licina ha avuto un impatto specifico. Di seguito i voti assegnati ai principali protagonisti del match.

di Marco Baridon Pagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Pianese Juventus Next Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 37ª giornata di Serie C 202526 Mangiapoco 6.5 – Nessuna parata dal coefficiente di difficoltà troppo elevato, ma tiene viva la Juventus con tre interventi importanti: Fabrizi, Amey e Bertini sbattono contro i riflessi dell’estremo difensore bianconero. Savio 6.5 – Lui e Pagnucco dialogano bene sulla destra e si interscambiano con regolarità la posizione. Un’intesa collaudata e fruttuosa, in entrambe le fasi. Si sgancia in avanti e sfiora anche il gol nel finale: tiro velenoso, dice no Filippis.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina…VOTI Notizie correlate Pagelle Pontedera Juventus Next Gen: lampo di Deme e muro di Mangiapoco, Brambilla festeggia il compleanno con un sorriso VOTIKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. Pagelle Juventus Next Gen Ternana: Puczka in doppia cifra, Guerra festeggia le 100 presenze, Mangiapoco monumentale VOTIdi Marco BaridonPagelle Juventus Next Gen Ternana: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 34ª giornata di Serie C... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Gubbio-Pianese 1-1. Gol di Ianesi e Bruscagin, gran caldo e occasionissima per La Mantia. Le pagelle; Pianese-Juventus Next Gen in diretta, Serie C Live dal Comunale di Piancastagnaio. Pianese-Juventus Next Gen, ecco le formazioni ufficialiDi seguito le formazioni ufficiali di Pianese-Juventus Next Gen, match di Serie C. I bianconeri hanno già ipotecato l'accesso ai playoff ma vogliono migliorare la loro ... tuttojuve.com Pagina 2 | Pianese-Juve Next Gen: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingLa squadra di Brambilla ha conquistato l'aritmetica qualificazione ai playoff di Serie C ma vuole continuare a vincere ... tuttosport.com Arezzo e Ascoli continuano a guidare appaiati la classifica del girone B. Sale ancora la Juventus Next Gen, che batte il Guidonia e avvicina il Campobasso fermato in casa dal Bra. La Pianese strappa un buon punto a Gubbio, la Torres impone lo 0-0 al Pineto. - facebook.com facebook