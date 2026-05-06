Padova corsi serali per adulti | nuovi diplomi tecnici nel lavoro

A Padova sono stati avviati corsi serali rivolti agli adulti, con l’obiettivo di conseguire nuovi diplomi tecnici nel settore del lavoro. Le lezioni si svolgono in orari serali e mirano a permettere alle persone di continuare l’attività lavorativa durante il percorso di formazione. Sono disponibili due indirizzi tecnici, entrambi finalizzati a ottenere un diploma riconosciuto nel settore professionale.

? Cosa scoprirai Come conciliare i turni di lavoro con le nuove lezioni serali?. Quali sono i due indirizzi tecnici per ottenere il diploma?. Chi può trasformare i vecchi corsi ENAIP in un diploma superiore?. Dove si tengono le giornate informative per conoscere i dettagli?.? In Breve Incontri informativi presso l'Istituto Marconi il 9 e il 23 maggio 2026.. Indirizzi formativi in Meccanica, Meccatronica, Elettrotecnica ed Elettronica per adulti.. Percorsi validi per chi ha concluso studi triennali ENAIP o CFP.. Eventi culturali a Prato della Valle e Abbazia di Praglia tra maggio e giugno.. L’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova apre le porte il 9 e il 23 maggio 2026 per presentare i dettagli del corso serale dedicato agli adulti che desiderano completare gli studi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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