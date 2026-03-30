Parte il servizio nursery per l’accoglienza e il sostegno ai minori durante i corsi serali per adulti presso l’IISS Einaudi di Manduria in Puglia

È stato avviato un nuovo servizio di nursery presso l’IISS Einaudi di Manduria, in Puglia, dedicato all’accoglienza e al supporto dei minori durante i corsi serali rivolti agli adulti. Il progetto è stato ideato per offrire assistenza ai genitori che frequentano i corsi, permettendo loro di partecipare senza preoccupazioni riguardo alla cura dei figli durante le lezioni.