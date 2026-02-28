Nel dibattito politico si discute della condizione necessaria per formare una coalizione: senza l’indicazione nel programma, non si può procedere. Per il campo largo, le primarie sono ormai considerate indispensabili, passando dall’essere un’ipotesi a una realtà probabile. La questione riguarda soprattutto la definizione delle liste e la scelta dei candidati, elementi chiave per l’unità del fronte politico.

Per il Campo largo le primarie non sono più un’ipotesi. Diventano, molto probabilmente, una necessità. Più che politica, elettorale. La nuova legge proposta dal centrodestra, tra le varie cose, stabilisce una cosa in modo molto chiaro: le coalizioni devono indicare all’interno del programma elettorale col quale si presentano alle elezioni e che deve essere depositato al Viminale, anche il nome del candidato premier. Cosa accade se il nome non viene indicato? Manca uno dei requisiti per presentarsi come “coalizione”, e dunque i partiti, non risultando “coalizzati”, non possono sommare i loro voti per accedere al premio che spetta, secondo lo Stabilicum, a chi arriva al 40 per cento dei consensi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Vincolo di premier: senza l’indicazione nel programma non c’è coalizione. Per il campo largo urgono primarie

Leggi anche: Allargare il campo largo e primarie per la leadership. Prove di coalizione all’aperitivo di Rinascita

Prodi ad Agorà: "Campo largo ancora in fabbricazione, senza programma e idee comuni"Giorgia Meloni "si è investita da sola (a candidata premier - ndr) Non c'è mica problema di investirla.

Altri aggiornamenti su Vincolo di.

Discussioni sull' argomento Niente seggio ai cambiacasacca: il voto è politico; Stop al congedo paritario: Costi alti. L’opposizione: colpa della premier; L'ultima sfida di Orbán; Documenti girati a Epstein, in manette il principe Andrea.

Vincolo di premier: senza l'indicazione nel programma non c'è coalizione. Per il campo largo urgono primarieCon la proposta di nuova legge elettorale della maggioranza per il centrosinistra diventa essenziale capire al più presto come decidere chi sarà il candidato premier prima del voto. Con le nuove regol ... ilfoglio.it

Vincolo quinquennale sul soste :c è la possibilità di farsi riconoscere gli anni di precariato per fare passaggio di ruolo - facebook.com facebook

Salvini aveva appena fatto a tempo a dichiarare guerra ai voltagabbana, ai traditori della causa leghista alla Vannacci che si sono messi in proprio. E così ecco un disegno di legge per introdurre il vincolo di mandato. Di Ilaria Proietti x.com