Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Teheran sta cercando di negoziare un accordo, aggiungendo che il paese è in difficoltà e non riconosce più chiaramente la propria leadership. Ha anche riferito di essere al lavoro su una proposta iraniana volta a concludere il conflitto. La dichiarazione è arrivata in un momento di tensione tra i due governi, con smentite e precisazioni da parte delle autorità iraniane.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che sta esaminando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra. “Vanno molto bene per quanto riguarda quasi tutto, ma stanno andando molto bene, per quanto riguarda l’Iran. Ancora una volta, vogliono fare un accordo. Sono decimati. Hanno difficoltà a capire chi è il loro leader. Non sanno chi sarà il loro futuro perché il loro leader se n’è andato. Il loro leader quello. il loro ex leader, Khamenei. Ma vedremo”, ha detto Trump. Due organi d’informazione semiufficiali iraniani, Tasnim e Fars, ritenuti vicini ai paramilitari della Guardia rivoluzionaria iraniana, hanno affermato che l’Iran ha inviato una proposta di 14 punti attraverso il Pakistan in risposta a una proposta statunitense di nove punti.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Teheran vuole fare un accordo. Sono decimati e non sanno chi è il loro leader"

U.S. President Trump on Iran regime change: 'We killed all their leadership'

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