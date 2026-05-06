P oste lavori all’ufficio postale di Pieve Santo Stefano

L’ufficio postale di Pieve Santo Stefano sarà chiuso a partire da venerdì 8 maggio per alcuni interventi di miglioramento dei servizi e dell’accoglienza. La comunicazione è stata diffusa da Poste Italiane, che ha annunciato l’interruzione temporanea delle attività presso l’ufficio della cittadina in provincia di Arezzo. Nessuna indicazione è stata fornita circa la durata dei lavori o eventuali alternative per gli utenti durante il periodo di chiusura.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano da venerdì 8 maggio, sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi edell’accoglienza. La sede, infatti, è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di PosteItaliane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione neicomuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale eterritoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.Poste Italiane garantirà ai cittadini di Pieve Santo Stefano la continuità di tutti i...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - P oste, lavori all’ufficio postale di Pieve Santo Stefano Notizie correlate Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 15 aprile 2026 – Poste italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. Poste Italiane: al via il lavoro nell'ufficio di Pieve Santo StefanoPoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pieve Santo Stefano dal 20 aprile sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il Corsaro: Nuovi blackout energia elettrica pubblica a Pieve. P oste, lavori all’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 6 maggio 2026 – Poste Italiane comunica che l’ ufficio postale di Pieve Santo Stefano d a venerdì 8 maggio, sarà interessato da interventi per migliorare la qualità dei servizi ... lanazione.it Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo StefanoArezzo, 15 aprile 2026 – Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. La continuità dei servizi sarà garantita da un ufficio postale mobile nelle ... lanazione.it