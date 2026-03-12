Il Liverpool avvia il contatto per ingaggiare Ronald Araujo

Il Liverpool ha avviato i contatti per cercare di ingaggiare Ronald Araujo, difensore del Barcellona, a fine stagione. La trattativa è in corso e il club inglese ha manifestato il proprio interesse nel trasferimento. Al momento, non sono stati ufficializzati dettagli o accordi tra le parti. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi futuri e dagli incontri tra i club.

Sito inglese: Il Liverpool è interessato a ingaggiare il difensore del Barcellona Ronald Araujo a fine stagione. Il club spagnolo è disposto a sancire la sua partenza per una cifra di 30 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla Spagna, il Liverpool vorrebbe assicurarsi la sua firma e ha già avviato le indagini preliminari su un potenziale trasferimento. Sarà interessante vedere se si faranno avanti un'offerta ufficiale per concludere l'affare. Anche club come Inter e Bayern Monaco tengono d'occhio la sua situazione. Il Liverpool dovrà affrontare una forte concorrenza per la sua firma e dovrà agire rapidamente per vincere la gara. Hanno bisogno di più qualità e profondità al centro della difesa.