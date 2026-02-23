Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana l' assessora Manetti | scrigno prezioso

Un grande afflusso di oltre 3.000 visitatori alla Domus Mazziniana ha attirato l’attenzione, a causa dell’interesse crescente per il patrimonio culturale locale. La visita dell’assessora Manetti, accompagnata dal direttore scientifico, ha evidenziato l’importanza di questo sito come testimonianza storica. La presenza numerosa di pubblico ha riempito le sale e mostrato quanto la cultura toscana rimanga viva. La giornata si è conclusa con l’entusiasmo di chi ha scoperto un tesoro nascosto.

© Lanazione.it - Oltre 3mila vistatori alla Domus Mazziniana, l'assessora Manetti: "scrigno prezioso"

Pisa, 23 febbraio 2026 - Nell’ambito del tour regionale Cultour, che sta toccando i principali luoghi simbolo della cultura toscana, l’assessora regionale Cristina Manetti ha fatto tappa alla Domus Mazziniana di Pisa, accompagnata dal direttore scientifico dell’Istituto, il professor Pietro Finelli. La visita ha rappresentato non solo un momento di confronto istituzionale, ma anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno, che ha confermato il trend di crescita della Domus sia in termini di pubblico sia di iniziative culturali e scientifiche. Nel corso del 2025 la struttura ha infatti registrato oltre 3mila visitatori e ospitato circa 50 eventi, tra conferenze, presentazioni di libri, mostre temporanee e incontri di carattere scientifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it La Domus Mazziniana uno scrigno prezioso per la Toscana e l’Italia, visita dell’assessora Cristina ManettiL’assessora Cristina Manetti ha visitato la Domus Mazziniana di Pisa, a causa dell’importanza storica di questo luogo. 'Lungo ottocento': terzo appuntamento alla Domus MazzinianaIl ciclo 'Lungo Ottocento' prosegue con il terzo appuntamento alla Domus Mazziniana di Pisa, giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 17:00. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Un San Valentino di cultura: al Maxxi, arte contemporanea e aperture straordinarie fino a sera; Oltre quel portone c'è la meraviglia: torna Zardin, il festival che svela i segreti verdi della città; Vivian Maier al Museo del Genio a Roma, oltre 40mila visitatori per la mostra dedicata alla fotografa; A Legnano donati oltre 3mila medicinali nel 2025. Per la raccolta del Farmaco c’è tempo fino al 16 febbraio. Vivian Maier al Museo del Genio a Roma, oltre 40mila visitatori per la mostra dedicata alla fotografaTermina con oltre 40mila visitatori la mostra «Vivian Maier. The Exhibition» ospitata al Museo del Genio di Roma. L'evento, nato da un'iniziativa del Ministero della Difesa, Esercito Italiano e Difesa ... roma.corriere.it Oltre 40 mila visitatori per la mostra Vivian Maier. The Exhibition a RomaTermina con uno straordinario successo di pubblico e di critica la mostra Vivian Maier. The Exhibition al Museo del Genio di Roma ... italpress.com Il Cultour della Toscana ha fatto tappa in provincia di Pisa, tra città e borghi, teatri e musei, fondazioni e comunità. A Pisa, tra Palazzo Blu Palazzo Blu Pisa, il Teatro Verdi Fondazione Teatro di Pisa e la Domus Mazziniana Domus Mazziniana (Pisa), luoghi sim - facebook.com facebook