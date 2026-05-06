Osvaldo Lanfredini ritrovato dopo sei anni | era sui monti di Vendrogno
Dopo sei anni di assenza, sono state trovate le ossa di un uomo sui monti di Vendrogno, in provincia di Lecco. Il ritrovamento è avvenuto il 31 marzo 2025 tra i ruderi di un vecchio casolare in località Presallo, sopra i boschi di Vendrogno. Le ossa appartengono a un uomo nato nel 1969, noto come operaio e fungiatt esperto. La conferma dell’identità è stata comunicata dalle autorità competenti.
Sei anni di attesa e di silenzio, poi la certezza più amara. Le ossa ritrovate il 31 marzo 2025 tra i ruderi di un casolare in località Presallo, nei boschi sopra Vendrogno – sulle montagne del Lario orientale, sopra Bellano – sono di Osvaldo Lanfredini, operaio e fungiatt esperto classe 1969.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Il caso di Osvaldo Lanfredini, scomparso da più di sei anni da Lecco: identificato attraverso le ossaSono di Osvaldo Lanfredini, le ossa trovate un anno fa in un casolare abbandonato nel Lecchese.
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