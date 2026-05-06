Osvaldo Lanfredini ritrovato dopo sei anni | era sui monti di Vendrogno

Dopo sei anni di assenza, sono state trovate le ossa di un uomo sui monti di Vendrogno, in provincia di Lecco. Il ritrovamento è avvenuto il 31 marzo 2025 tra i ruderi di un vecchio casolare in località Presallo, sopra i boschi di Vendrogno. Le ossa appartengono a un uomo nato nel 1969, noto come operaio e fungiatt esperto. La conferma dell’identità è stata comunicata dalle autorità competenti.