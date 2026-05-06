Ostetriche in Valle d’Aosta | 36.000 interventi tra ospedali e scuole

Nel corso dell'ultimo anno, le ostetriche della Valle d’Aosta hanno effettuato circa 36.000 interventi tra ospedali e scuole. Tra queste attività, molte sono dedicate alla formazione e all'informazione rivolta agli studenti, con l’obiettivo di promuovere la salute riproduttiva e prevenire comportamenti a rischio. Questo impegno si traduce in un numero considerevole di incontri e consulenze, che coinvolgono un pubblico giovane e variegato.

? Cosa scoprirai Come fanno le ostetriche a raggiungere oltre mille studenti nelle scuole?. Cosa comprendono esattamente i 36.000 interventi effettuati sul territorio valdostano?. Chi coordina il passaggio tra l'assistenza in ospedale e quella domiciliare?. Perché il percorso nascita include ora anche la partecipazione dei padri?.? In Breve 36.000 interventi annuali tra screening oncologici, controlli pelvici e assistenza territoriale.. 1.876 incontri di prevenzione e 244 interventi didattici nelle scuole nel 2025.. Oltre 4.200 prestazioni ambulatoriali effettuate presso il Beauregard nel 2025.. Stefania Fazari e Christine Vicquéry coordinano le attività ospedaliere e territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostetriche in Valle d’Aosta: 36.000 interventi tra ospedali e scuole Notizie correlate Valle d’Aosta: il paradosso tra bassi crimini e paura socialeDurante la celebrazione per il 174° anniversario della nascita della Polizia di Stato tenutasi presso Palazzo regionale, la questora di Aosta,... Tesori nascosti in Valle d’Aosta: nuovi viaggi tra storia e scienza? Cosa sapere La Soprintendenza di Valle d'Aosta avvia il ciclo di conferenze alla Biblioteca Bruno Salvadori il 6 maggio. Altri aggiornamenti Temi più discussi: ALLEANZA TRA OSPEDALE E TERRITORIO: IN VALLE D’AOSTA 37 OSTETRICHE ACCOMPAGNANO LE DONNE IN OGNI FASE DELLA VITA; Ostetriche. Nursind: Ci si ricorda di noi solo nelle ricorrenze. Servono risposte concrete; Lucca. 5 maggio evento di ostetriche unite contro la violenza; Giornata dell’ostetrica. In una indagine Syrio l’impegno delle ostetriche italiane nei percorsi di accompagnamento alla nascita. Ostetriche in Valle d'Aosta, 'alleanza tra ospedale e territorio'Un'alleanza concreta tra ospedale e territorio, fatta di competenze, continuità assistenziale e vicinanza alle persone. Lo dichiara l'Usl della Valle d'Aosta in occasione della Giornata Internaziona ... ansa.it Le ostetriche sentinelle. Tutte contro la violenzaOggi alle 14.30 alla Casa del Boia un momento di riflessione aperto ai cittadini La nostra missione è quella di proteggere la vita, sin dal primo respiro. lanazione.it Sabato 9 maggio al Salone Estense di Varese l'evento promosso dall'Ordine delle Ostetriche e Medici con l'Africa CUAMM per riflettere sulla professione attraverso lo spettacolo teatrale Due Destini LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/due-destini-a - facebook.com facebook