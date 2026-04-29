Tesori nascosti in Valle d’Aosta | nuovi viaggi tra storia e scienza

Iniziato il ciclo di conferenze presso la Biblioteca Bruno Salvadori in Valle d’Aosta, promosso dalla Soprintendenza locale. L’appuntamento, fissato per il 6 maggio, offrirà approfondimenti su temi legati alla storia e alla scienza. La serie si inserisce nel tentativo di valorizzare i tesori nascosti della regione e di coinvolgere il pubblico in un percorso di scoperta culturale. L’evento rappresenta un momento di confronto tra esperti e cittadini.

? Cosa sapere La Soprintendenza di Valle d'Aosta avvia il ciclo di conferenze alla Biblioteca Bruno Salvadori il 6 maggio.. Il programma integra scavi archeologici a Les Fusines e analisi scientifiche condotte dal laboratorio di Sylvie Cheney.. Il 6 maggio alle ore 18 la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta aprirà le porte a un nuovo percorso conoscitivo organizzato dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali della Valle d’Aosta, volto a restituire alla collettività i frutti delle recenti indagini sul campo. Il ciclo di conferenze mira a trasformare i dati tecnici in narrazione pubblica, permettendo ai cittadini di accedere direttamente ai risultati degli studi condotti dagli esperti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesori nascosti in Valle d’Aosta: nuovi viaggi tra storia e scienza The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Patti riscopre il Castello della Scala: gli studenti diventano ciceroni tra Neogotico, storia e tesori nascostiIn occasione delle Giornate FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) di Primavera, la città di Patti ha potuto riscoprire uno dei suoi tesori più... Valle d’Aosta: 1.100 euro per il futuro dei nuovi nati e adottatiIl gruppo PD-FP ha presentato in Consiglio regionale una proposta legislativa volta a incentivare la previdenza complementare per i nuovi nati, i... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Monumenti Aperti 2026: il racconto collettivo del patrimonio italiano; Eventi segnalati dai Comuni; Cinque ecomusei in Valtellina celebrano l'identità alpina e il turismo autentico; I 12 borghi più belli del Molise: la guida 2025 ai paesi da scoprire. In un album i tesori nascosti di Amy WinehouseI tesori nascosti di Amy Winehouse. Arriverà il 5 dicembre direttamente dal quartier generale britannico della leggendaria etichetta Island Records, dipartimento della Universal che poco meno di 10 ... 105.net Piccoli comuni, i tesori nascosti del nostro Piemonte. MONFORTE D’ALBA (CN) Monforte d’Alba è un Comune di 1.857 abitanti della Langa del Barolo, in provincia di Cuneo. L’abitato si erge su un rilievo che offre una vista spettacolare sui vigneti, mentre il ce - facebook.com facebook