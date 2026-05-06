Ossessione tra le mura | ignora il divieto e torna ad assediare i vicini denunciato

Un giovane di 25 anni di origini agrigentine è stato nuovamente denunciato dopo aver ignorato un divieto e aver continuato a molestare i vicini, nonostante fosse già sotto indagine per minacce e comportamenti persecutori. La vicenda si è svolta all’interno di un contesto in cui le autorità avevano stabilito delle limitazioni, ma l’uomo ha scelto di farvi ritorno, ostinandosi nel suo comportamento.

Il perimetro della legge non è bastato a fermare un disoccupato agrigentino di venticinque anni, già sotto indagine per minacce e atti persecutori. Il giovane è stato sorpreso all'interno di una palazzina condominiale in un quartiere periferico della città dei Templi, lo stesso luogo da cui.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Violento allontanato da Genova: ignora il divieto e finisce in carcereHa continuato a vivere a Genova nonostante fosse stato colpito dal divieto di dimora nel comune e nella città metropolitana di Genova. Rissa tra vicini a Fontanelle: colpito alla testa con un bastone, un ferito e un denunciatoUn ferito e un denunciato: è il bilancio di una rissa tra vicini di casa avvenuta l'altra sera all'ingresso di Fontanelle. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Ossessione tra le mura: ignora il divieto e torna ad assediare i vicini, denunciato; Rizoma: dentro la fabbrica dove il design incontra l'ossessione per il dettaglio [VIDEO]; Lautaro dopo lo Scudetto: La casa è in ordine. È la sua mania, tutto deve essere a posto in casa; Garlasco, l’ombra dell’odio dietro il delitto. Ossessione tra le mura: ignora il divieto e torna ad assediare i vicini, denunciatoUn disoccupato di venticinque anni sfida le misure cautelari rientrando nel palazzo proibito, ma la richiesta di aiuto della coppia perseguitata fa scattare l'intervento delle forze dell'ordine ... agrigentonotizie.it Le chat di Andrea #Sempio: dubbi sulla ragazza dell'"ossessione". I suoi legali: "Era una barista, vogliono creare il mostro". E domani l’indagato per il delitto di #Garlasco non parlerà ai pm di Pavia. Il Giornale - facebook.com facebook UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogacar: “I record Non ne faccio un’ossessione. Sono sempre abbastanza contento, anche se perdo” x.com