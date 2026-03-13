Violento allontanato da Genova | ignora il divieto e finisce in carcere

Un uomo, nonostante il divieto di dimora nel comune e nella città metropolitana di Genova, ha continuato a vivere nel territorio. Le autorità lo hanno individuato e, dopo aver verificato la sua presenza non autorizzata, lo hanno arrestato e portato in carcere. L’uomo aveva ignorato le restrizioni imposte e ora si trova a fronteggiare le conseguenze di questa scelta.

Ha continuato a vivere a Genova nonostante fosse stato colpito dal divieto di dimora nel comune e nella città metropolitana di Genova. Così è finito in carcere. Protagonista un 44enne noto alle forze dell'ordine per alcuni episodi giudicati spregiudicatamente violenti, con numerosi precedenti, tra cui un grave episodio lo scorso febbraio in via Gramsci. L'autorità giudiziaria ha così emesso un ordine di carcerazione che è stato eseguito dalla polizia locale. L'uomo è stato rintracciato in un appartamento di Marassi, luogo noto a livello investigativo pur non essendo residenza ufficiale, poi è stato portato in carcere.

