San Cataldo scontro politico sui tempi di apertura | Primo paziente nel 2028

Il nuovo ospedale di San Cataldo è tornato al centro del dibattito politico regionale durante un’udienza in Commissione Sanità dedicata all’avanzamento dei lavori. Durante l’incontro sono stati discussi i tempi di apertura della struttura, con una stima che prevede il primo paziente nel 2028. La questione ha sollevato diverse posizioni tra le forze politiche presenti, senza che siano state annunciate modifiche concrete ai programmi di realizzazione.

Tarantini Time Quotidiano Il nuovo ospedale San Cataldo torna al centro del confronto politico regionale dopo l’audizione in Commissione Sanità dedicata allo stato di avanzamento dell’opera. Al centro del dibattito, la nuova previsione sull’entrata in funzione della struttura: il primo paziente, secondo quanto emerso in Commissione, potrebbe essere accolto non prima del primo trimestre del 2028. Durissimo il commento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, che parla di “ennesimo rinvio”. “Se tutto va bene, il primo paziente entrerà al San Cataldo non prima del marzo del 2028”, afferma Vietri, sottolineando come per completare il progetto siano necessari ulteriori 80 milioni di euro.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - San Cataldo, scontro politico sui tempi di apertura: “Primo paziente nel 2028” Notizie correlate San Cataldo, ancora incerti tempi e procedure: Scalera chiede un’audizione in Regione“È trascorso un anno esatto dal 7 gennaio 2025, quando l’allora Presidente Emiliano annunciava a Taranto la nascita di una task force speciale per... Leggi anche: Autorità portuale, è scontro sui tempi di opere e cantieri Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: San Cataldo, scontro sul mutuo da 800mila euro: Debito evitabile, serviva più programmazione; Incidenti: Scontro auto-furgone alla Crocca. Scontro nella notte a San Leone; San Cataldo, strade dissestate dopo gli scavi: Modaffari chiede interventi e rivalsa sulle imprese; Settimana Santa di Taranto scontro politico sulla candidatura Unesco. Lecce, rogo di San Cataldo: scontro sui ristori a cittadini e commercianti danneggiatiBotta e risposta fra opposizione e maggioranza sul ritardo nei risarcimenti per il devastante incendio dello scorso luglio la località leccese Botta e risposta fra opposizione e maggioranza sul ... lagazzettadelmezzogiorno.it Studio 100. . Regione Puglia: aggiornamenti sul nuovo ospedale San Cataldo Nella seduta congiunta della Prima e Terza Commissione regionale è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori del San Cataldo. Il consigliere Perrini ha evidenziat - facebook.com facebook