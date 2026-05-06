Un blitz si è svolto recentemente a Orta San Giulio con l’obiettivo di chiedere la liberazione dell’orso M49, un animale che da tempo vive sotto sedazione continua. La richiesta nasce dalla volontà di trasferirlo in una riserva all’estero, un’operazione che richiede specifici interventi. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi si oppone alla detenzione prolungata dell’orso in queste condizioni.

? Cosa scoprirai Perché l'orso M49 viene tenuto sotto sedazione costante?. Come è possibile trasferire l'animale in una riserva all'estero?. Chi sono i responsabili accusati di mantenere il silenzio sulla vicenda?. Cosa ha spinto gli attivisti a scegliere Orta San Giulio per il blitz?.? In Breve Manifestazione del 5 maggio a Orta San Giulio per coinvolgere i turisti stranieri.. Michela Brambilla propone il trasferimento dell'animale in una riserva protetta all'estero.. L'orso è confinato al Casteller di Trento da ormai sei anni.. Critiche a Piazza Dante per il silenzio sulla sorte dell'orso Papillon.. Gli attivisti del collettivo Centopercentoanimalisti hanno manifestato martedì 5 maggio nella zona tra il centro storico e il lungolago di Orta San Giulio per protestare contro la prigionia dell’orso M49.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orso M49: blitz a Orta San Giulio per chiedere la sua liberazione

Notizie correlate

La battaglia animalista per l'orso M49 arriva pure sul Lago d'OrtaLocation “esclusiva” per l’ultimo blitz del collettivo Centopercentoanimalisti contra la detenzione dell’orso M49 al Casteller di Trento, ormai da...

Striscioni e fumogeni in stazione per chiedere la liberazione di M49: “Siamo la sua voce”I Centopercentoanimalisti hanno anche organizzato una manifestazione davanti al Casteller: “Importante essere qui sia per mandare un forte messaggio...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: ? Gli animalisti ancora in azione al Casteller. Ma stavolta arriva la Digos; A Orta il blitz degli animalisti: Liberate l’orso Papillon; Blitz animalista al Casteller; M49 al Casteller: nuovo blitz per Papillon, Digos e nodo trasferimento.

Orso M49: caccia all’animale ‘evaso’, paura e polemichePreoccupazione e polemiche in Trentino dopo levasione’ dell’orso M49 dal Centro Casteller, a sud di Trento. Il plantigrado di tre anni era stato catturato nella val Rendena e rinchiuso in una gabbia ... affaritaliani.it

L’orso M49 fugge da un muro elettrificato: rischia l’abbattimentoNella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio, l’orso M49 era stato catturato nella zona della val Renden, in provincia di Trento, dopo che era stata rilasciata una formale ordinanza di cattura. 105.net

Dallapartedeglianimali. . La provincia di Trento continua la sua guerra contro gli #orsi. L’#orso #M49, che non ha mai fatto male a nessuno, è stato chiuso nel #Casteller, una vera e propria “prigione”: l'on. Michela Vittoria Brambilla, insieme a tanti #animalisti, s - facebook.com facebook