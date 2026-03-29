Striscioni e fumogeni in stazione per chiedere la liberazione di M49 | Siamo la sua voce

Sabato 28 marzo due gruppi di attivisti hanno effettuato due interventi distinti alla stazione di Trento, utilizzando striscioni e fumogeni. L’obiettivo era chiedere la liberazione di un orso noto come M49, attualmente detenuto nel Casteller. Le manifestazioni sono avvenute nel pomeriggio e hanno coinvolto diverse persone presenti nella zona.

I Centopercentoanimalisti hanno anche organizzato una manifestazione davanti al Casteller: “Importante essere qui sia per mandare un forte messaggio alla Giunta che per far sentire la solidarietà al povero Papillon” Doppio blitz dei Centopercentoanimalisti nel pomeriggio di sabato 28 marzo a Trento. Il motivo? Chiedere la liberazione di Papillon, noto anche come orso M49, dal Casteller. La prima manifestazione si è svolta proprio davanti al Casteller dove i Centopercentoanimalisti si sono incontrati con un gruppo di animalisti ungheresi. La proposta dei due gruppi è quella di far trasferire M49 in una struttura più adeguata rispetto a quella dove si trova ora, identificata in un’oasi in Ungheria. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Striscioni e fumogeni in stazione per chiedere la liberazione di M49: “Siamo la sua voce” Articoli correlati Scuole gelate, si scalda la protesta. A Zogno striscioni e fumogeni: “Fa più freddo dentro che fuori”Zogno (Bergamo), 10 gennaio 2026 - Succede ogni anno al rientro dalle festività natalizie. Matthew McConaughey contro l’Ai: brevetta la sua immagine e la sua voce voce per difendersi dai deepfakeRoma, 15 gennaio 2026 – Per proteggersi dall’uso non autorizzato di intelligenze artificiali e contenuti deepfake, Matthew McConaughey ha registrato... Approfondimenti e contenuti su Striscioni e fumogeni in stazione per... Temi più discussi: Video: I tifosi salutano i giocatori del Mantova in partenza per Modena; Oggi sarà sciopero della scuola: lezioni a rischio anche negli istituti di Roma; Proteste dei centri sociali in stazione contro la zona rossa: Diamo il Daspo al governo; Funerali di Bossi: contestato Salvini in camicia verde. Coro dei leghisti: bruciamo il tricolore. L’omaggio della Curva a ’Mime’. Fumogeni e striscioni per il 52enneI tifosi rendono omaggio a Denis Mencarelli, per tutti ’Mime’: un corteo con striscioni, bandiere e fumogeni - e passaggio obbligato al Dall’Ara - per salutare l’amico e compagno di tante avventure in ... ilrestodelcarlino.it Scuole gelate, si scalda la protesta. A Zogno striscioni e fumogeni: Fa più freddo dentro che fuoriZogno (Bergamo), 10 gennaio 2026 - Succede ogni anno al rientro dalle festività natalizie. Le aule di diverse scuole della Bergamasca rimaste al freddo per due settimane faticano a scaldarsi alla ... ilgiorno.it Bruciate bandiere di Stati Uniti e Israele, striscioni per la coppia di anarchici morti mentre fabbricavano un ordigno Leggi l'articolo #NoKings - facebook.com facebook Balli, striscioni #ProPal e cori contro il #Governo al corteo #NoKings a #Roma x.com