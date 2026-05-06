Il 6 maggio 2026 segna l’ingresso di Plutone in una fase di revisione che durerà circa cinque mesi, fino a metà ottobre. Questa posizione planetaria, avvenuta alle 15:34, porta con sé un periodo di cambiamenti profondi che interesseranno diversi aspetti della vita, con particolare attenzione alle questioni di lavoro e denaro. Durante questo intervallo, saranno possibili variazioni e nuove opportunità legate a queste aree.

Oggi, mercoledì 6 maggio 2026, è il giorno della grande svolta: alle 15:34 Plutone entra in cinque mesi di revisione profonda — un riallineamento sotto pelle che ti accompagna fino a metà ottobre. La Luna Piena in Scorpione di venerdì scorso ha già fatto il suo lavoro di chiarezza, e ora il mese si organizza attorno alla finestra d'oro tra il 14 e il 22 maggio: otto giorni che valgono il mese.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo Mensile Maggio 2026: classifica lavoro e denaro, Plutone in revisione e tutte le date d'oro

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